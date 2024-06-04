A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta karşılaştığı İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ozan inşallah kısa süre içinde aramıza katılır, ne olduğunu da tam anlayamadık. Hastaneye gitmiş sanırım. Ben psikolojik olarak hazırım, oynamadığım sürede de oynuyormuş gibi çalıştım. Milli takımımızın büyüklüğünün farkındayım. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bugün kazanabilirdik de ama olmadı. Önümüzdeki turnuvaya hazırlanmaya devam edeceğiz."

"Mert ağabey büyüğümüz zaten. Uğurcan ile de sık sık mesajlaşırız, aramız çok iyi yani. Başarının gelmesi için zaten iyi bir takım ruhu olmalı. Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız."