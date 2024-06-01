A Milli Takım'da Enes Ünal kadrodan çıkarıldı!

Son dakika spor haberi: EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'mızda Enes Ünal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Yaşadığı sakatlığın EURO 2024 süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.