SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 | Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. ABD'de oynanan 2. hafta maçlarında Almanya'nın ardından Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan Filenin Sultanları Sırbistan'ı da geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2024- 12:01