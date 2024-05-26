35 kişilik geniş kadrosu açıklanan A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. Açıklanan geniş kadroda yer almayan ancak milli takımın havuzunda yer alan Berke Özer de takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. U15, U16, U17, U19 ve U21 olmak üzere milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi, takımlarıyla son maçlarına çıkacak olan milli futbolcular olması sebebiyle 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı antrenmanlarında yer alacak.

Berke Özer, daha önce A Milli Takım kadrosuna dahil edilmiş ancak karşılaşmalarda görev almamıştı.