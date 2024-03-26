A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Schlager, 44, 48 ve 59'uncu dakikada penaltıdan Gregoritsch, 78'inci dakikada penaltıdan Baumgartner ve 90+5'inci dakikada Entrup'tan geldi. Milli takımın karşılaşmadaki tek golünü ise 25'inci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

2'nci dakikada Avusturya öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrasında Salih Özcan'ın kaptırdığı top ceza sahasının hemen içinde Baumgartner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu çeldi. Seken topu Schlager altıpasın hemen dışından yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız, pasını ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24'üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Arda Güler ortasını yaptı. Kenan'ın kafa vuruşunda top Danso'nun eline çarptı. Hakem Chiffi oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

25'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

44'üncü dakikada Avusturya bir kez daha öne geçti. Milli takımın çıkarken yaptığı pas hatası sonrasında top ceza yayının tam üstünde Gregoritsch'in tam önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Avusturya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Schmid ortasını yaptı. Arka direkte Gregoritsch'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

58'inci dakikada kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Laimer, Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Chiffi penaltı noktasını gösterse de pozisyon öncesinde yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da yapılan inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi ve Avusturya penaltı kazandı.

59'uncu dakikada Gregoritsch, penaltı atışında kaleci Uğurcan ve topu farklı köşelere gönderdi: 4-1.

66'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, yerden içeri çevirdi. Avusturya savunmasının uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının yakınında Arda Güler'de kaldı. Arda'nın röveşatasında, kaleci Schlager gole izin vermedi.

76'ncı dakikada Avusturya penaltı kazandı. Orta alandan atılan pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi. Ancak gol öncesinde Posch, Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon VAR'da incelendikten sonra milli takımın golü iptal edildi ve Avusturya penaltı kazandı.

78'inci dakikada Baumgartner, penaltı atışını gole çevirdi: 5-1.

90+5'inci dakikada Avusturya bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Wimmer ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Entrup'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: