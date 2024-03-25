İtalya U21 Türkiye U21 maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ümit Milli Takım

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya U21 Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA U21 TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya U21 Türkiye U21 maçı 26 Mart Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE