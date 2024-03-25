Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Türkiye A Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak maçta Daniele Chiffi düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Türkiye A Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE