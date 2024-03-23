A Milli Futbol Takım'ımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası en çok konuşulan konular arasında ise Macaristan forması giyen Martin Adam'ın fiziği oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler zorlu maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Macaristan - Türkiye müsabakasının ardından en çok konuşulan isim ise ev sahibi takımın formasını giyen Martin Adam'dı.

Oyuna 80. dakikada dahil olan 29 yaşındaki forvet fiziğiyle gündem oldu. 1.91 boyundaki santrforun kilolu hali ve diğer oyunculardan farklı görüntüsü büyük ilgi gördü.

Güney Kore Ligi takımlarından Ulsan HD FC'de forma giyen Martin Adam, bu sezon 11 maça çıkmış ve 7 gol kaydetmişti. Öte yandan Martin Adam'ın adı geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı.