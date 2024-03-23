Arda Güler İspanya'da büyük ses getirdi! Macaristan maçı sonrası...
A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan'a konuk oldu. Milliler zorlu rakibine 1-0 yenilirken İspanyol basını, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım, hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olurken, oyuna ikinci yarıda giren Arda Güler'in performansı beğeni topladı. NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Madrid'in genç yeteneği için övgü dolu sözler sarf edildi. İşte o manşetlerden bazıları...
MARCA: TÜRKİYE'NİN MACARİSTAN MAĞLUBİYETİNDE ARDA GÜLER'DEN GÜZEL DAKİKALAR
"İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, son 30 dakikada güzel duygular bıraktı. Beraberlik golü için şansı yakaladı ama değerlendiremedi. Güler, bir şut çekti, 6 ikili mücadele kazandı ve paslarında yüzde 77'lik isabet oranı elde etti."
AS: GÜLER BÜYÜSÜNÜ GÖSTERİYOR
"Vincenzo Montella, Macaristan mağlubiyetinde yeteneğinin bir kısmını ortaya koyma fırsatı bulan Madrid'li oyuncuya 30 dakika süre tanıdı. Arda sağ kanatta görev yaptı."
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"Vincenzo Montella, maçın bitimine yarım saat kala Real Madrid'in 19 yaşındaki hücum oyuncusu Arda Güler'i oyuna aldı. 2 korner kullanan Arda, kaleye 1 şut çekti. Real Madridli oyuncunun varlığı Montella'nın takımının hücumuna daha fazla dinamizm kazandırdı. Arda Güler, her duran topu kullandı ve yaptığı ortalar tehdit oluşturdu ancak değerlendirilemedi."
"Real Madrid'in genç oyuncusu ilk 11'de yer alamadı ancak ikinci yarıda yarım saatlik iyi bir oyunla ülkesini heyecanlandırdı. Türkiye'nin yıldızı Güler, Macaristan'a karşı oynanan maçta birkaç iyi isimden biriydi. Arda Güler, Montella'nın çalıştırdığı takımın en büyük umudu. İtalyan teknik direktör, Real Madridli futbolcuyu düzenli olarak övüyor, ancak Puskas Arenas'ta oynanan maçta onu yedek kulübesinde bıraktı. Arda'nın sahaya girmesiyle Türk takımı skoru eşitlemese de daha fazla şans bulmaya ve daha iyi oynamaya başladı."