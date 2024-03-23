MUNDO DEPORTIVO: REAL MADRID'Lİ GÜLER BUDAPEŞTE'DE MACARİSTAN'A MEYDAN OKUYAMADI "Vincenzo Montella, maçın bitimine yarım saat kala Real Madrid'in 19 yaşındaki hücum oyuncusu Arda Güler'i oyuna aldı. 2 korner kullanan Arda, kaleye 1 şut çekti. Real Madridli oyuncunun varlığı Montella'nın takımının hücumuna daha fazla dinamizm kazandırdı. Arda Güler, her duran topu kullandı ve yaptığı ortalar tehdit oluşturdu ancak değerlendirilemedi."