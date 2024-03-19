Milli takımda Salih Özcan ile Oğuz Aydın konuştu! "Can ve Kenan için mutluyuz"

A Milli Futbol Takımı futbolcusu Salih Özcan ile Oğuz Aydın Riva'da açıklamalarda bulundu.

SALİH'İN AÇIKLAMALARI:

Sert rakip olduklarını düşünüyoruz ve bizim için önemli maçlar. Kazanacağımızı ve bizim için iyi bir test olacağını düşünüyorum.

Can Uzun'u dün ilk defa gördüm, biraz heyecanlı. Bizim milli takımı tercih ettiği için ben mutluyum. Can Uzun ve Kenan Yıldız geldi, onun için mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçireceğiz.

Nuri Hoca ile iyi anlaşıyoruz. Geldiği için mutluyum. Taktiksel olarak çok iyi biri geldi Dortmund'a. Dediğim gibi Nuri Hoca geldiği için çok mutluyum.

OĞUZ'UN SÖZLERİ:

Şu anda bir hayalin içindeyim. Bir an önce antrenmana çıkmak istiyorum. Oynayacağımız iki maç iyi bir prova. Buraya gelmek benimn için fırsat. Hocamız fırsat verirse, inşallah en iyisini yaparak EURO2024'e katılırım.