A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosu açıklandı!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın, Macaristan ve Avusturya maçları kadrosu belli oldu. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 14:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024- 14:54
A Milli Takım'ın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.
4 İSİM İLK KEZ DAVET ALDI!
Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer ise A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez giyecek isimler oldu.
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