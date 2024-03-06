A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.