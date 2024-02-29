TFF'den açıklama! Maç esnasında VAR hakemine ulaşma...

Türkiye Futbol Federasyonu, Maç esnasında VAR hakemine cep telefonu üzerinden ulaşılamayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu "Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir." açıklamasında bulundu.