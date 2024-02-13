A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, Antalya'da Yunanistan ve Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 20:51