2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'dan kura yorumu! "Bu grup..."
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi hakkın açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...
Organizasyona 2. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda yer aldı.
Millilerin F Grubu'ndaki rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı oldu.