Son dakika spor haberi: Galler maçından 1 puan alarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olan A Milli Futbol Takımı, yurda geri döndü.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardı.

Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştı. Daha sonra Münih'ten hareket eden kafile, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.