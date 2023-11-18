Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye canlı hangi kanalda? Saat kaçta? Almanya Türkiye CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mız ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve mücadelenin ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? İşte Almanya - Türkiye maçının 11'leri...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve mücadelenin ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? İşte Almanya - Türkiye maçının 11'leri...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

POLONYALI HAKEM YÖNETİYOR

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial.