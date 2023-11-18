A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Almanya - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Almanya: Trapp, Henrichs, Rüdiger, Tah, Kimmich, İlkay Gündoğan, Sane, Wirtz, Brandt, Havertz, Füllkrug.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...📺

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

POLONYALI HAKEM YÖNETİYOR

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial.

İŞTE ALMANYA'NIN GOLÜ: