A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanacak olan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da Vincenzo Montella, Almanya maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler:

"Hava soğuk olmasına rağmen sıcak bir ortam var. Taraftarımızla birlikte umarım maç istediğimiz şekilde gider."

"Beni çok sevdiklerini her seferinde hissettiriyorlar. Türkiye için elimden geleni yapmaya çalışacağım"

"Deplasmandayız ama evimizde gibi hissediyoruz."

"Hepimiz için önemli bir akşam. Bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu özel günde özel bir sonuç almak istiyoruz."

"Galler'in aldığı sonuç bizi ilgilendirmiyor. Oraya birincilik için gideceğiz. Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak."