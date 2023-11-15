A Milli Takım Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 18:50