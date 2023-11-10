A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023- 16:00