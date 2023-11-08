"MÜKEMMEL BİR YETENEK"

"Arda Güler'in parlak bir geleceğe sahip olacağından ve mükemmel bir yetenek olduğundan emin olduğum için Madrid'de Arda Güler'i ziyaret etmeye karar verdim. Onun sakatlığından endişelenmiyorum, o bizim geleceğimiz. Sakatlıklarına rağmen onun büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum."