A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'i ziyaret etti.
Vincenzo Montella'dan çarpıcı Arda Güler açıklaması!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, milli yıldızı ziyaretinin ardından Sky Sport'a konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Real Madrid'in antrenman tesislerine gelen Montella, kendisi gibi İtalyan olan teknik direktör Ancelotti'nin jestiyle saha içinde takımın antrenmanını izledi, Arda Güler'in durumunu yakından gördü.
Montella, Arda ve teknik direktör Ancelotti'yle de bir süre sohbet etti.