Haberler Milli Takım Haberleri Vincenzo Montella Letonya maçı öncesi konuştu

Vincenzo Montella Letonya maçı öncesi konuştu Son dakşka spor haberleri: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri... Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 20:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 20:59









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Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Mücadele öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.



İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:





Taraftarın coşkusuyla bugün kazanmak istiyoruz. Letonya maçı tehlikeli bir maç gibi duruyor.



Bu maçta ilk 11 kararımı verirken Yunus Akgün'ü tercih ettim.



İrfan Can aslında Hırvatistan maçından çok iyi bir oyun sergilemişti.



Çok sabırlı bir maça çıkıyoruz. Bazen maçları 70. dakikadan itibaren kazanırsınız.