Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Letonya ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Enea Jorgji düdük çalacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 12:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 12:41