İşte Millilerin grubunda puan durumu (EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU)

A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu 7. maçında Letonya'yı konuk etti. Milliler rakibini 4-0 mağlup etti. Yine aynı saatte başlayan karşılaşmada Galler ise evinde Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti. İşte güncel puan durumu...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 00:41