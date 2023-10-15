İşte Millilerin grubunda puan durumu (EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU)
A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu 7. maçında Letonya'yı konuk etti. Milliler rakibini 4-0 mağlup etti. Yine aynı saatte başlayan karşılaşmada Galler ise evinde Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti. İşte güncel puan durumu...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2023- 00:41
Milliler, Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
Gruptaki diğre maçta Galler, Hırvatistan'ı 2-1'le geçti.
PUAN DURUMU
Türkiye 16 PUAN | 7 MAÇ
Galler 10 PUAN | 6 MAÇ
Hırvatistan 10 PUAN | 6 MAÇ
Ermenistan 7 PUAN | 6 MAÇ
Letonya 3 PUAN | 7 MAÇ