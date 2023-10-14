A Milli Takım kaçıncı sırada? EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU | Millilerin fikstürü...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 7 maçında Letonya'yı Konya'da konuk edecek. Milliler, grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor. Peki, Türkiye'nin Hırvatistan galibiyeti ve Letonya'nın Ermenistan karşısında aldığı 3 puanın ardından D Grubu'nda puan durumu nasıl oluştu? İşte son detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 20:28