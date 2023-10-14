EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.
A Milli Takım kaçıncı sırada? EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU | Millilerin fikstürü...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 7 maçında Letonya'yı Konya'da konuk edecek. Milliler, grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor. Peki, Türkiye'nin Hırvatistan galibiyeti ve Letonya'nın Ermenistan karşısında aldığı 3 puanın ardından D Grubu'nda puan durumu nasıl oluştu? İşte son detaylar...
Ay-Yıldızlılar, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu rakibini 1-0 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.