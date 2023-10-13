U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21, San Marino U21 ile karşı karşıya geliyor. Türkiye U21 - San Marino U21 maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye U21 ve San Marino U21 kozlarını paylaşıyor.



TÜRKİYE U21 - SAN MARİNO U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - San Marino U21 maçı saat 19:30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.



TÜRKİYE U21 - SAN MARİNO U21 MAÇI İLK 11'LERİ



Türkiye U21: Emre, Ayberk, Serdar, Ravil, Kazımcan, Ege, Bartuğ, Cihan, Ömer, Emircan, Enis.



San Marino U21: Amici, Giocondi, Sancisi, Contadini, Giambalvo, Dolcini, D'Addario, Zannoni, Sancisi, Guidi, Pasolini



İŞTE İLK GOLÜMÜZ

MİLLİLER FARKI 2'YE ÇIKARDI

