Milli Takım önündeki Letonya maçını kazanır da son maçını Galler'e kaybederse 16 puanda kalacak ve Hırvatistan'ın tüm maçları kazandığı senaryoda 2. olarak finallere gitmeye hak kazanacak. Bu denklemde, Hırvatistan'ın 15 Ekim'de Galler'le ve Galler'in ise 18 Kasım'da Ermenistan'la ve oynayacağı maçlar da bizim için büyük önem taşıyor.

Lider olarak çıkmanın avantajı ise, torbaları belirleyecek olan tabloda ilk 10'da kalmamızı sağlayacak olması. Grubu lider tamamlamamız turnuvaya 1. yada 2. torbadan katılmamızı sağlayacak. İkinci olmamız durumunda ise, en iyi ikinci olmadığımız takdirde, 3. ve 4. torbada yer almamız kesin.