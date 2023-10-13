A Milli Futbol Takımı'mız, yeni teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde zorlu Hırvatistan deplasmanına konuk oldu. Bir maçı eksik olmasına rağmen averajla önümüzde liderlik koltuğunda haftaya giren Hırvatları Opus Arena'da oynanan mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikadaki golüyle 1-0 yenen Ay Yıldızlı ekibimiz 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından milliler D Grubu'nda zirveye yerleşti.
A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? İşte oluşan tüm ihtimaller
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan deplasmanında boy gösterdi. Vincenzo Montella ile ilk sınavından 1-0 galip ayrılan milli takım, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma konusunda dev bir adım attı. Peki, millilerin grubunda son durum ne? A Milliler gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
Gruptaki diğer maçta ise D Grubu'nun son sırasındaki Letonya, gruptan çıkmayı hedefleyen Ermenistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Letonya'nın bu galibiyeti, A Milli Takım'ımıza yaradı.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE D GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 13 puan (6 maç)
2- Hırvatistan / 10 puan (5 maç)
3- Ermenistan / 7 puan (6 maç)
4- Galler / 7 puan (5 maç)
5- Letonya / 3 puan (6 maç)