2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacam A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak.

"YUSUF SARI BİZİMLE OLMAYACAK"

Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz. Stoperde çok önemli 3 eksiğimiz var ama mevcut oyuncularımızla çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

"NEDEN OLMASIN?"

Türkiye ve İtalya, tarihsel olarak dünyanın en büyük tarihine sahip ülkesi son bin yıla baktığınızda. Kültürel olarak da birbirine yakın ülkeler. İtalyan olarak tabii ki mutluyum ancak Türk Milli Takımı'nın başında olduğum için de çok çok mutluyum. Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın?

"BİZ HER ŞEYE HAZIRIZ"

Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız.

"ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR"

Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

"HAKAN ÖYLE BİR SEVİYEYE GELDİ Kİ..."

Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi.

Ben bir kaleyi gördüğümde her zaman geçmişim aklıma geliyor. Hep gol atmayı hayal ederdim. Umarım aynısı Cenk Tosun için de geçerlidir.

Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı?

Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak.

Adana Demirspor'da 4-6-0 gibi taktikler denediniz. Milli Takım'da da böyle bir denemeniz olacak mı?

O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum.

Hırvatistan'da belki de Türkiye'den ve İtalya'dan daha büyük bir futbol sevgisi var. Bu sevgiden haberdar mısınız?

Evet.

İRFAN CAN KAHVECİ: ALMANYA'DA OLMAYI HAK EDİYORUZ

Ben kötü de gitsem, her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim.

Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum.

Livakovic çok bir kaleci ama en önemlisi çok iyi bir karakter. Maçtan önce konuştuk ama umarım onu üzen taraf biz oluruz. Bizde de önemli ayaklar var. Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Çok önemli oyuncuları var ancak özellikle bir isime odaklanmıyoruz.