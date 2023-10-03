Hırvatistan-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu maçın biletleri satışa çıktı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 19:08