Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Stefan Kuntz'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Alman çalıştırıcı milli takımın başında 20 maça çıkarken 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.