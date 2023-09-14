Stefan Kuntz A Milli Takım'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Belçika'da Japonya ile oynanan hazırlık maçında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Sergilenen oyun ve alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Alman basını, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 06:40