A Milli Takım'da gözler Stefan Kuntz'da...
Stefan Kuntz A Milli Takım'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Belçika'da Japonya ile oynanan hazırlık maçında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Sergilenen oyun ve alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Alman basını, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan karşısında alınan beraberlik, ardından da hazırlık maçında Japonya karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet Kuntz'a olan eleştirilerin tavan yapmasına neden oldu.
İki maçın ardından da futbolcuları hedef alan açıklamalar yapan Stefan Kuntz'a, Japonya maçında tribünlerden ''Go home Kuntz'' yazılı pankartlarla tepki gösterildi.