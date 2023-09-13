A Milli Futbol Takımı'nın başında EURO 2024 elemelerinde Ermenistan maçında alınan 1-1'lik sonuç ve hemen sonrasında Japonya ile oynan hazırlık karşılaşmasında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası ciddi şekilde spor kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalan Stefan Kuntz'un geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Ard arda alınan kötü sonuçlardan sonra Alman basınında da ciddi şekilde gündemi meşgul eden 60 yaşındaki antrenörün bundan sonraki planı merak ediliyor. İşte Alman basınından Stefan Kuntz yansımaları.

N-TV: JAPONYA, ALMANYA'NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI KUNTZ'A SORUN YARATTI

"Japonya milli futbol takımı birkaç gün içinde ikinci teknik direktörün görevden alınmasına neden olacak mı? Milli antrenör Hansi Flick'i işinden eden Asyalılar, yaralı Alman antrenör Stefan Kuntz'un takımı Türkiye'yi de yendi. Stefan Kuntz, Türkiye'nin milli futbol antrenörü olarak beklenen kurtuluşu kaçırdı. Türkiye'nin Belçika'nın Genk kentinde Japonya'ya 4-2 yenilmesi, Alman teknik direktörün üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor. Eski profesyonel ve başarılı U21 antrenörü, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan karşısında alınan 1-1'lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Türk medyasında sert eleştirilere maruz kalmıştı. Almanya karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetle Japonlar sonunda Alman milli antrenör Hansi Flick'in işini kaybetmesini sağladı. Japonlar şimdi bir sonraki milli koçun sonunu mu müjdeliyor? Almanya'nın U21 takımını 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Kuntz, Flick'in yerine geçecek adaylardan biri olarak görülüyor."

SPORT BUZZER: KUNTZ DAHA FAZLA BASKI ALTINDA!

"Japon milli takımı Alman antrenörler için giderek bir korkuya dönüşüyor. "Mavi Samuraylar" Hansi Flick'in Almanya'dan ayrılışını mühürledikten sonra, şimdi de Flick'in olası halefi olarak düşünülen Stefan Kuntz ve Türk takımına acı bir yenilgi tattırdı. Flick'in yerine geçmesi muhtemel adaylardan biri olarak görülen Kuntz'un bu nedenle daha fazla baskı altında kalması muhtemel. Almanya U21 milli takımını 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıyan 60 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan karşısında alınan 1-1'lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Türk medyası tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Sözleşmesi 2024 yazına kadar devam ediyor."

EXPRESS: KUNTZ İÇİN ORTAM DAHA DA GERGİNLEŞECEK

"Stefan Kuntz (60), Türkiye'nin milli futbol teknik direktörü olarak beklenen kurtuluşu değerlendiremedi. Türkiye'nin 12 Eylül 2023 Salı günü öğleden sonra Belçika'nın Genk kentinde Japonya'ya 4-2 yenilmesi, Alman teknik direktörün üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor. Tıpkı Alman milli takımı gibi Türkler de Japonya karşısında dört gol yedi."

FRANKFURTER: MUHTEMEL ALMAN MİLLİ TAKIM HOCASI TÜRKİYE'DE TEHLİKEDE

"Stefan Kuntz, Hansi Flick'in yerine milli antrenör olarak geçmeye aday isimlerden biri. Yakında boşa çıkabilir mi? Çünkü Türkiye'de görevden alınmanın eşiğinde. Pazar gününden bu yana Almanya futbolu bir tür olağanüstü hal içinde. Hansi Flick'in görevden alınmasından sonra yerine geçecek isim aranıyor. Son günlerde Flick'in halefi olarak birkaç adayın adı geçiyor. Şu anki favori, bu yılın Mart ayında görevden alınmasından bu yana FC Bayern'de işsiz olan Julian Nagelsmann. İddialara göre DFB, 36 yaşındaki teknik adam hakkında görüştü ve Nagelsmann'a şimdiden onay verildi. Nagelsmann'ın yanı sıra Stefan Kuntz'un adı da adaylardan biri olarak geçiyor. Kuntz'taki tek sorun Türk milli takımının antrenörü olarak görev yapıyor olması fakat Japonya karşısındaki alınan yenilgi sonrası Kuntz'un işi çok kolay görünmüyor. Ermenistan maçından sonra Kuntz'un görevden alınacağı söylentileri çıkmıştı. Bu söylentiler, Türkiye'nin Japonya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında aldığı 4-2'lik yenilgiyle daha da alevlendi."

SPORX: GENK'TEKİ SINAV AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULAYABİLİR

"Belçika'nın Genk kentinde, Alman milli takımının boşalan teknik direktörlüğü için aday gösterilen Kuntz, Japonya'ya karşı verdiği sınavı- kaybetti. Japonya, Cumartesi günü Alman milli takımı karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle milli antrenör Hansi Flick'in sonunu getirmişti. Ya şimdi Kuntz? Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Kuntz'a yönelik eleştiriler artmıştı. Genk'teki sınavın ayrılık iddialarını doğrulaması muhtemel!"

SPORTSCHAU: KUNTZ, JAPONYA'YA KARŞI KAYBETTİ

"Stefan Kuntz, Türkiye'nin milli futbol takımı teknik direktörlüğündeki baskıdan kurtulma şansını kaçırdı. Türkiye'nin Belçika'nın Genk kentinde Japonya karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi, Alman teknik direktörün üzerindeki baskıyı arttıracak gibi görünüyor."