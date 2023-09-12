A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti.
İşte Türkiye'nin kritik o 2 maçı! Gruptaki son durum belli oldu
A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinda grupta oynadığı son maçta Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Ay yıldızlıların grupta ikisi deplasmanda olmak üzere üç maçı kaldı. Peki, D Grubu'nda oluşan son puan durumu ne? İşte Türkiye'nin o kritik maçları... | Son dakika spor haberleri
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 11:06
Peki, Türkiye'nin grubunda oluşan son puan durumu ne?
Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.