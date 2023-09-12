İşte Türkiye'nin kritik o 2 maçı! Gruptaki son durum belli oldu

İşte Türkiye'nin kritik o 2 maçı! Gruptaki son durum belli oldu

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinda grupta oynadığı son maçta Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Ay yıldızlıların grupta ikisi deplasmanda olmak üzere üç maçı kaldı. Peki, D Grubu'nda oluşan son puan durumu ne? İşte Türkiye'nin o kritik maçları... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 11:06