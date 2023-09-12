İşte Japonya'nın Türkiye karşısında bulduğu goller!

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Japonya, millilerimiz karşısında Atsuki Ito, Keito Nakamura (2) ve Junya Ito ile goller buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023- 17:07