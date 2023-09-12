Türkiye hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı.
Japonya, Ay yıldızlılarımız karşısında Atsuki Ito, Keito Nakamura (2) ve Junya Ito ile goller buldu.
İŞTE O GOLLER:
Japonya, Atsuki Ito'nun attığı golle Milli Takımımız karşısında öne geçti... pic.twitter.com/cIjigj4Nqi— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023
Japonya, Keito Nakamura'nın golüyle farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/KQ0T3ecMOF— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023
Japonya 3-0 Türkiye (Keito Nakamura) pic.twitter.com/OsyMHuJcK5— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023
Japonya, Junya Ito'nun penaltıdan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı... pic.twitter.com/sJ0q2550Zo— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023