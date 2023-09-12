A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile berabere kaldı. Milli takımımızda İsmail Yüksek mücadeleden hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ:

Ermenistan karşısında hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Gerekli analizleri hocamız ve ekibi yaptı, biz de kendi aramızda gerekli analizleri yaptık. Japonya maçı çok zor olacak, cumartesi günü oynadıkları maçı da izledik. Almanya'ya karşı 4-1 gibi bir skorla kazanmayı bildiler.