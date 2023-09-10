A Milli Takım Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti!

A Milli Takım Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 16:03