A Milli Futbol Takımı Eskişehir'deki son çalışmasını yaptı!
Japonya ile oynayacağı özel karşılaşma için Hollanda'ya gidecek A Milli Futbol Takımı, yolculuk öncesi Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2023- 14:40
Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ter idmanı şeklinde geçti ve aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı.
Milliler, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00'te Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na yolculuk edecek, oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.