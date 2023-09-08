2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mızda Bertuğ Yıldırım mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz, skor hiçbirimizi tatmin etmedi. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah.