A Milli Takım Ermenistan'a hazır!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 21:56