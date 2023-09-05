A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Milli takımın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Umut Nayir kadrodan çıkartılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi.
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 5, 2023
Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine… pic.twitter.com/FcjAim3IpY