Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:



KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır



DEFANS: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür



ORTA SAHA/FORVET: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.



Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.



A Millî Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir'e gidecek.



A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.



Türkiye - Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak.



A Millî Takım, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.



A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.



12 Eylül Salı günü oynanacak Japonya - Türkiye mücadelesi TSİ 15.20'de oynanacak.