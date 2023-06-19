A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Samsun'da Galler'i konuk ediyor. Türkiye - Galler maçını haberimizden izleyebilirsiniz.



TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.



STEFAN KUNTZ İLE 18. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 17 mücadelede rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

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TÜRKİYE - GALLER MAÇI İLK 11'LERİ



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih Özcan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış Alper



Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell