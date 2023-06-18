Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.



İşte Kuntz'un sözleri...



Gallerli oyuncuların gururlarını da göz önünde tutarsak Letonya maçından biraz daha zor bir maç olacağını düşünüyorum. Nasıl kazanacağımıza odaklandık. İlk 11'de Letonya karşılaşmasından farklı oyunculara yer vereceğim.



Arda Güler'i Letonya karşısındaki performansını beğendim ama Galler maçında farklı bir taktik anlayışıyla çıkacağız.