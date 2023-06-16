2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası millilerimizde Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız.

Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz.

Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız.