2024 Avrupa Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamalarından satır başları:

Bizim amacımız oyunu domine etmek. Bunun üzerine çalıştık ve bunu da sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Ön hazırlığımız çok iyiydi. İdmanları çok iyi yaptık. Onun için çok umutluyum bugün

Arda Güler, bugün ilk defa ilk 11'de oynayacak. Öyle olunca, genç oyunculara bizim istediğimiz oyun şeklini biraz daha detaylı anlatıyoruz. Bunları yaptık ama antrenmanlarda da ön hazırlığını yaptık. Çok iyi uyguladı, o yüzden kafamızda hiçbir soru işareti yok.