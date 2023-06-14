Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Milli Takım Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle...