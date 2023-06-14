A Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Milli Takım Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle...
Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 14, 2023
Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla… pic.twitter.com/0jXNgMfTmW