Stefan Kuntz'dan Abdülkerim Bardakcı paylaşımı!

A Milli Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz'dan Abdülkerim Bardakcı paylaşımı. Alman hoca, "Kendisine yakın zamanda Letonya ve Galler ile oynayacağımız EURO 2024 grup eleme karşılaşmalarındaki planlarımızı net bir şekilde anlatma fırsatı buldum ve milli takıma çağrılan her oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu anlattım." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023- 16:11