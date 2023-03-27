EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok, açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, bazı futbolcuların ramazanda oruç tuttukları dolayısıyla kadroya alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların performanslarına göre kadroyu belirlediğini söyledi.

"Hırvatistan'a karşı savunma anlayışında bir değişikliğe gidecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, "İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek... Siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız" dedi.

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

Hırvatistan karşılaşmasının Ermenistan maçına göre farklı geçeceğini belirten Alman teknik adam, "Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın örnek bir maç olacak" diye konuştu.

"RAKİBİMİZ FARKLI FUTBOL OYNUYOR"

Ermenistan ve Hırvatistan maçlarını değerlendiren Kuntz, "Burada evimizde oynuyoruz. Rakibimiz farklı bir futbol oynuyor. Farklı bir kalitede. Onlara karşı kendimizi kıyaslamak ve yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak istemeleri zaten farklı bir performansı da sahaya yansıtacaktır. Böylelikle bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM'İN DÜN OYNAMASINA ŞAŞIRDIM"

Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılması konusunda açıklamada bulunan Kuntz, "Biz kamp için pazar günü toplandık. Bu 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Uzman doktor bize bir rapor gönderdi. Raporda Abdülkerim'in dinlenmesi gerektiği ve 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylendi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha olumlu olabilirdi" şeklinde konuştu.