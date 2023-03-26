A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Oyuncular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
#BizimÇocuklar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı. 🇹🇷 pic.twitter.com/n0aUOL8LnQ— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 26, 2023