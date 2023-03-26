"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
"Hırvatistan'ı yeneceğimizi düşünüyorum"
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Kuntz'a öyle iki soru sordu ki...
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